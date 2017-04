Tião Viana homenageia general Costa Neves com a Ordem da Estrela do Acre

O governador Tião Viana homenageou na tarde desta terça-feira, 4, em cerimônia no Palácio Rio Branco, o general Costa Neves com a Ordem da Estrela do Acre na Ordem Grão Cruz. Ele se prepara para deixar o comando da 17ª Brigada de Infantaria de Selva das unidades do Acre e Rondônia.

A Ordem da Estrela do Acre é o maior reconhecimento que o governo pode fazer a quem se compromete pelo Acre em grandes níveis de dedicação e amizade. Durante toda sua passagem pela 17ª Brigada de Infantaria de Selva, o general Costa Neves foi solidário, companheiro e compreendeu o projeto de desenvolvimento adotado pelo Acre.

Para o governador Tião Viana, o reconhecimento é um símbolo de gratidão. “O general tem uma função constitucional fantástica de defender a unidade nacional e a integridade do Brasil. E fez isso não só com grande profissionalismo, mas com a responsabilidade de ser um homem completamente solidário a todos os momentos de cooperação que solicitamos. Por isso nosso maior reconhecimento”, explica.

Agora, o general irá assumir o comando da Escola Militar das Agulhas Negras, uma das mais conceituadas do país, e promete levar o Acre para sempre em suas memórias. “Hoje é um dia que eu me sinto muito orgulho. Sempre estou com a mão amiga estendida para atender a nossa população e estar junto do nosso povo. Orgulho-me muito da equipe das forças armadas aqui no Acre e sou muito grato pela distinção e reconhecimento do nosso trabalho nesse rincão do nosso país”.