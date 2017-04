Tião Viana inaugura mais duas praças na Cidade do Povo

O governador Tião Viana entrega nesta sexta-feira, 7, mais dois espaços esportivos na Cidade do Povo. Os moradores das quadras 15, e 19 serão contemplados com estes investimentos, que compreendem um conjunto de 12 novas praças do maior programa habitacional do estado, num investimento da gestão estadual de R$ 3,5 milhões.

Os dois novos equipamentos públicos são compostos de quadra esportiva de areia, playground, bancos, calçadas de passeio e academia. Os investimentos destas praças são de R$ 495 mil. Neste ano, outras cinco praças já foram entregues pelo governo do Estado.

No intuito de oferecer opções de cultura, lazer e qualidade de vida para os moradores, a Secretaria de Estado Adjunta de Esportes desenvolverá diversas atividades como aulas de ginástica, torneios de futebol, corrida para as crianças e apresentações de artes marciais.

