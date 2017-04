Tião Viana participa da abertura do primeiro Seminário de Saúde Indígena

O governador Tião Viana participou na manhã desta quinta-feira, 6, da abertura do primeiro Seminário Sobre Saúde indígena. O evento é promovido pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) e reúne médicos e profissionais de saúde que atendem essa população em todo o país.

Com vários debates entre médicos e líderes indígenas, o evento, realizado no auditório da Uninorte, procura discutir as conquistas e desafios na saúde indígena. Tião Viana, que é médico infectologista, aproveitou para fazer um relato de como o governo do Acre tem investido milhões em políticas públicas indigenistas, valorizando a saúde, a educação e a produção agrícola.

“Recentemente, fizemos um transplante de fígado em um katukina. Quantos diagnósticos de hepatites eu acompanhei, na década de 90, em amigos indígenas, onde era praticamente uma sentença de morte? Hoje, o Acre tem uma saúde indígena muito atenta para essas comunidades. Apostamos muito no conhecimento e no fortalecimento cultural. E nós convencemos esses amigos sobre a importância da medicina tradicional, respeitando a cultura deles”, disse o governador.

Ampla discussão

O seminário contará com palestras como “Políticas Públicas em Saúde Indígena”, proferida pelo infectologista e deputado estadual Jenilson Leite. Outro palestrante será o presidente da Confederação Médica Latino-Americana e do Caribe (Confemel) e conselheiro federal Jeancarlo Cavalcanti, responsável por falar sobre “Cooperação Internacional e saúde Indígena”.

O presidente da CFM, o médico pernambucano Carlos Vital, falou da importância do evento ser realizado no Acre e da satisfação em ver um governo que tem investido na saúde indígena.

“Queremos observar ações que já são implantadas aqui pelo próprio governo do Estado e também observar as sugestões que vão ser apresentadas por pessoas que têm vivência nesse âmbito da saúde, para que possamos propor mais ações e celeridade no processo de melhorar a qualidade de vida dessa população indígena”, conta Vital.

O assessor especial dos Povos Indígenas, Zezinho Kaxinawa, relata o significado de uma discussão tão importante: “São várias pessoas, de vários lugares do Brasil, discutindo os avanços na saúde indígena e os desafios que a gente tem ainda. Ficamos honrados de recebermos esse seminário aqui no Acre, onde a saúde indígena possuí uma grande contribuição do governador Tião Viana”.