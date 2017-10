Tocantins vence etapa regional do Prêmio Gestão Escolar

Rio Branco sediou nesta sexta-feira, 20, o I Seminário Regional do Prêmio de Gestão Escolar 2017. O evento foi realizado no auditório da União Educacional do Norte (Uninorte) e reuniu estudantes, professores, técnicos em educação, gestores da área nos sete estados da região Norte e autoridades.

O seminário integrou uma série de atividades na capital e interior do Acre. O ponto alto do evento foi a premiação da escola campeã da edição deste ano da etapa regional do Prêmio Gestão Escolar.

O governador Tião Viana ressaltou os investimentos feitos na área educacional e que têm feito o Acre se destacar.

“O mundo está mudando e nós precisamos superar os atuais desafios e pensar no que queremos para o futuro. Temos que encontrar o caminho desse novo mundo em transformação, pois ele é uma realidade. O modelo de educação do Acre valoriza nossa história, pois só a educação vai nos permitir um futuro melhor”, disse Viana.

O prêmio

O Gestão Escolar é uma iniciativa do Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Educação (Consed) e União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime).

A edição 2017 tem características especiais, pois pela primeira vez ocorre fora de Brasília (DF) e a coordenação está sob a responsabilidade do secretário de Educação do Acre, Marco Brandão.

“Nós propusemos algumas mudanças e agora o país vai conhecer os diferentes modos de se fazer educação nas diferentes regiões. Esse prêmio leva em consideração aspectos administrativos, pedagógicos e financeiros, mas contempla as escolas de boa qualidade”, disse o gestor.

A premiação

Todos os anos escolas do país inteiro apresentam suas boas práticas e os resultados do esforço de suas equipes para fazer da escola um lugar de aprendizado para a vida.

Desta vez o Tocantins vai representar a região na etapa nacional. O Centro de Atenção à Criança Girassol de Tempo Integral (Caic), de Palmas, se consagrou o campeão da noite.

Emocionada, a gestora Marisa Alves disse que o resultado requer cada vez mais empenho de sua equipe. “Nosso trabalho quer desenvolver o espírito de protagonismo, autonomia e independência entre nossos alunos. Isso fez e toda a diferença para que nós alcançássemos esse resultado”.

Apoio do legislativo

O deputado federal Léo de Brito lembrou os investimentos feitos pelo governo estadual para melhorar o ambiente de ensino e a qualidade da educação acreana.

“O Acre é uma referência para o Norte e o Nordeste. Saímos das últimas posições no ranking da educação e hoje ocupamos as primeiras posições. Isso se deve a gestão escolar e ao apoio do legislativos, executivos e outras instituições”, disse.

Daniel Zen, deputado estadual e ex-gestor da SEE, lembrou que o prêmio vem sendo aperfeiçoado a cada ano. O parlamentar representou o Instituto Educadores, que reúne os ex-secretários de educação de vários estados.

“O prêmio de Gestão Escolar já se tornou uma tradição e, para nós, é motivo de orgulho receber todos os estados do norte. Estamos felizes de fazer parte dessa história” afirmou.

O Gestão Escolar pelo Brasil

Nos próximos dias 30 e 31 de outubro as regiões Sul, Sudeste e Centro-oeste realizam as edições regionais do prêmio. Na região Nordeste a premiação será realizada em 9 e 10 de dezembro.

A edição regional do Prêmio de Gestão Escolar 2017 será realizada na primeira quinzena de dezembro, na cidade de Bonito, interior do Mato Grosso do Sul.