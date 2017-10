Turismo cultural acreano oferece experiência única

Dono de uma história singular, o Acre dispõe de inúmeras atividades a serem exploradas por aqueles que procuram um turismo cultural, com muito aprendizado e experiências únicas.

Em outubro, o estado nortista sedia grandes eventos que prometem reunir visitantes de todo o Brasil, assim como da América do Sul, em prol de problemas que envolvem não apenas o Acre, mas a Amazônia e o Brasil.

No dia 26 próximo, governadores da região amazônica e autoridades se reúnem no 16º Fórum de Governadores da Amazônia Legal em Rio Branco, uma relevante força-tarefa sobre assuntos relacionados aos nove estados​ ​​que compõem a região.

Já no dia 27, a segurança pública entra em pauta no Encontro de Governadores do Brasil Pela Segurança e Controle das Fronteiras – Narcotráfico, uma Emergência Nacional.

“Teremos aqui importantes lideranças do país, que inclusive, trarão o turismo na Amazônia como uma das pautas do Fórum. Mostraremos que o Acre é rico em belezas naturais, e que já está com seus equipamentos turísticos em desenvolvimento, algo no qual estamos trabalhando ao longo dessa gestão”, diz a secretária de Estado de Turismo e Lazer, Rachel Moreira.

Com os olhos do mundo voltados para o Estado, que faz fronteira com Peru e Bolívia, a agência Notícias do Acre reúne os principais pontos turísticos da capital e interior do estado, da gastronomia às riquezas naturais, para que os visitantes tenham informações sobre aonde ir para experimentar o melhor do turismo cultural que o Acre oferece.