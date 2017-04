Na varanda de sua casa estava Wewito Piãko, deitado em uma rede, mascando folha de coca, um hábito conhecido pelos moradores andinos, que geograficamente se localizam próximo à Apiwtxa.

Chamou-me a atenção a maneira como Wewito fazia uso das folhas, diferente do que eu já havia usado na Cordilheira dos Andes. Além delas, mistura-se um cipó, e um preparado branco parecido com polvilho, que é armazenado numa pequena cabaça. O cipó é o txamayro, e esse pó branco é o ishiko. Enquanto a mescla torna-se um pouco amarga na boca, adiciona-se um pouco de ishiko à mistura com um “aplicador” de madeira cônico, tornando doce o sabor. Wewito ressalta que, sozinhas, nenhuma das três substâncias tem sabor doce, mas que, combinadas, proporcionam esse efeito. O mais interessante é como o ishiko é adquirido.