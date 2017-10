“Um Sorriso do Tamanho do Brasil” leva saúde bucal ao público infantil

O projeto “Um Sorriso do Tamanho do Brasil” acontece hoje em todo o país em comemoração ao Dia do Cirurgião Dentista, celebrado em 25 de outubro. No Acre, a ação foi realizada neste sábado no Senadinho e reuniu inúmeras pessoas em torno de um sorriso mais bonito e, principalmente, mais saudável.

Durante a atividade, que visa promover a saúde bucal, foram distribuídos kits com escova, creme dental, sabonete e material informativo, para o público infantil, além da aplicação tópica de flúor, escovação supervisionada com dentistas, acadêmicos e professores de odontologia, teste rápido de hepatite C, vacina contra poliomielite e distribuição de mudas de ipê.

Ivanete Caetano vê a iniciativa com bons olhos. Portanto, aproveitou para levar o filho Rodrigo para uma breve avaliação do seu sorriso. “A gente vinha passando e a moça convidou a gente. Ao acordar meu filho escova os dentes tranquilo, mas depois do almoço e ao deitar ainda não consegui convencer ele. E nessa ação as meninas fizeram a escovação, elas conversaram com ele direitinho então eu creio que agora elas o convenceram”, disse.

A Secretaria de saúde tem dado o apoio ao evento, “a união das entidades de odontologia do Estado em prol da promoção e prevenção de saúde bucal, pois é uma parte indissociável da saúde geral do indivíduo”, disse Paulo Roberto Pires, Gerente da Divisão de Saúde Bucal da Sesacre.

Durante a semana serão realizadas atividades lúdicas principalmente com crianças de 2 a 12 anos, com muitas cantigas e brincadeiras que falam sobre saúde bucal, além dos escovódromos.

O projeto, da Associação Brasileira de Odontologia (ABO) em parceria com a Secretaria de Saúde do Estado (Sesacre), Sindicato dos Dentistas do Acre (Sinodonto), Conselho Regional de Odontologia (CRO), OdontoFameta e Rotary Club Rio Branco, ocorre em todo território brasileiro e tem como objetivo alertar a população em geral sobre a importância da saúde para a saúde bucal.