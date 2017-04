Unidade prisional de Sena Madureira passa por revista

No último fim de semana, agentes penitenciários de Sena Madureira realizaram revista no Presídio Evaristo de Moraes, com o intuito de encontrar materiais ilícitos ou que ofereçam riscos à vida dos agentes, dos trabalhadores daquela unidade e dos próprios reeducandos.

Durante a ação foram localizados diversos estoques (facas confeccionadas artesanalmente com pedaços de ferro), além de certa quantidade de drogas, como explica o diretor da unidade prisional, Aécio Lima. “Mais de 30 armas artesanais foi encontradas, além de celulares, carregadores e drogas”, disse.

Lima ressalta ainda que a ação faz parte da diretriz adotada pela Segurança Pública e do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), que visa desarmar e colocar em ordem a população carcerária, de acordo com o que rege a Lei de Execuções Penais.

Durante a revista, que foi em parceria com policiais militares do 8º Batalhão, foi utilizado um efetivo de mais de 30 agentes penitenciários e cerca de 20 policias do Batalhão de Operações especiais (Bope), além de cães farejadores que auxiliaram da identificação dos entorpecentes.